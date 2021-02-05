Бюджет недоотримав з митниці та податкової понад 66 млрд грн - Рахункова палата

Причина - неналежне планування Мінфіном та відсутність координації між ДФС, ДПС і Держмитслужби

Причина - неналежне планування Мінфіном та відсутність координації між ДФС, ДПС і Держмитслужби

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У період протягом 2019 року та у січні-квітні 2020 року держбюджет недоотримав понад 66 млрд грн платежів, які контролювалися митницею та податковою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Протягом 2019 року та січня-квітня 2020 року державний бюджет недоотримав 54,5 млрд грн платежів, що контролювалися митницею, та 12 млрд грн — податковою.

Аудитом ефективності діяльності Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України встановлено причину: відсутність належного планування з боку Мінфіну та координації роботи ДФС, ДПС і Держмитслужби.

Аудит встановив, що у 2019 році відсоток виконання плану за окремими платежами коливався від 46% до 233%, у січні — квітні 2020 року — від 41,8% до 157,6%. Частково це зменшувало допущені Мінфіном прорахунки при прогнозуванні доходів державного бюджету, вказали у РП.

ДПС (ДФС) виконала план надходжень до держбюджету на 100,7% (надійшло 466,9 млрд грн), однак перевиконання на 3,3 млрд грн зумовлене переплатами станом на 1 січня 2020 року на 16 млрд гривень. Отже, у разі відсутності цих переплат виконання індикативних показників надходжень до державного бюджету за 2019 рік становило б 97,3%. Протягом січня−квітня 2020 року ДПС виконала план надходжень до держбюджету на 91,1%, з урахуванням сум переплат, які станом на 1 травня 2020 року досягли 17,1 млрд гривень. Недонадходження до держбюджету становили 12 млрд грн, — вказано у повідомленні.

Держмитслужбою у 2019 році навіть за умови зменшення плану надходження митних платежів на 20,1 млрд грн, завдання виконано лише на 94,2% (надійшло 372,5 млрд гривень). Недонадходження митних платежів становили 22,8 млрд гривень. За 4 місяці 2020 року Держмитслужба виконала план на 76%. Недонадходження до держбюджету митних платежів — 31,7 млрд грн (заплановано 132,1 млрд грн, надійшло 100,4 млрд гривень). План не виконано попри зменшення планових показників надходжень на 2020 рік майже за всіма видами платежів через COVID-19. Зокрема, за платежами, що контролювались органами ДПС, на 71,1 млрд грн, а органами Держмитслужби — на 49,7 млрд гривень, вели далі в РП.

Мінфіном зазначено, що на невиконання планових показників надходжень митних платежів у 2019 році вплинуло зміцнення курсу гривні. Ще одна причина — запровадження з квітня того року механізму імпортування газу в режимі митного складу без сплати митних платежів.

За інформацією Держмитслужби, на зменшення надходжень митних платежів у січні-квітні 2020 року вплинуло декілька факторів. Зокрема, випуск у вільний обіг товарів наприкінці 2019 року, різке скорочення митного оформлення транспортних засобів з європейською реєстрацією, невідповідність фактичного курсу долара США протягом січня−лютого 2020 року прогнозованому та відсутність запланованого зростання імпорту товарів, додали у РП.

Раніше повідомлялося, що за висновками Рахункової палати з "ковідного" фонду не використали майже 12 млрд грн, а також 1,7 млрд грн субвенції на інсулін хворим витратили неефективно.