У Мінфіні допускають перегляд бюджету-2021 у разі відсутності співпраці з МВФ

Міністр Марченко запевняє, що готовий "до будь-яких сценаріїв"

Міністр Марченко запевняє, що готовий "до будь-яких сценаріїв"

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Міністр фінансів Сергій Марченко допускає перегляд держбюджету-2021 за умови відсутності співпраці з МВФ, при цьому збереження такої співпраці залишається ключовим сценарієм для Мінфіну.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ, передає RegioNews.

Коли ми готували проєкт держбюджету, у нас передбачалося співробітництво з МВФ. Без такої співпраці стане питання перегляду бюджету, - підкреслив він.

Марченко зазначив, що не виключає різних сценаріїв і в міністерстві готові до будь-яких ситуацій. Водночас, він стверджує, що "ключовий сценарій - співпраця з МВФ".

Марченко додав, що у 2021 році сума погашення держборгу складе 468 млрд грн, близько 370 млрд грн з яких - внутрішні боргові зобов'язання, сума обслуговування складе близько 159 млрд грн.

На сьогодні у нас досить на ЄКР, щоб розплатитися з боргами. Але нам для цього потрібна співпраця з МВФ, - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів повідомив, що у МВФ занепокоєні наміром України регулювати ціни на газ для населення. Марченко нагадує, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу.