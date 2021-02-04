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04 февраля 2021, 15:40 13

В Минэнерго анонсировали интеграцию энергосистемы Украины с европейской

04 февраля 2021, 15:40 13
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Это может случиться даже раньше 2023 года, как планировалось до этого времени
Это может случиться даже раньше 2023 года, как планировалось до этого времени
Фото из открытых источников
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Глава Минэнерго отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил во время презентации Национальной экономической стратегии-2030 в отраслях энергетики, горнодобывающей отрасли и сфере защиты окружающей среды, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Юрий Витренко отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.

По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком - "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".

Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать, - отметил он.

Также он отметил, что Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации.

Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России, - сказал Витренко.

Как сообщалось ранее, несмотря на две провальные попытки проголосовать за переход Витренко со статуса и.о. на министра, Витренко продолжает исполнять обязанности министра.

Более того, проголосовать за Витренко в третий раз Рада может уже в начале следующей недели.

РФ США Юрий Витренко Европа топливо Минэкоэнерго

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