Через мороз збільшилося споживання газу в Україні

Система ГТС працює у штатному режимі

Система ГТС працює у штатному режимі

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За інформацією гендиректора Оператора ГТС України, сьогодні очікується збільшення добового споживання газу до 200 млн куб. метрів.

Про це керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Як повідомляє Сергій Макогон, у зв'язку з значним похолоданням добове споживання газу споживачами України збільшилося до 180 млн м3.

Сьогодні очікуємого збільшення до 200 млн м3, - написав гендиректор Оператора ГТС України.

Він додав, що система ГТС працює у штатному режимі.

У зв'язку з значним похолоданням добове споживання газу споживачами України збільшилося до 180 млн м3. Сьогодні очікуємого збільшення до 200 млн м3. Система ГТС працює у штатному режимі. Posted by Sergiy Makogon on Monday, January 18, 2021

Як повідомлялося раніше, Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривень за кубометр. Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.