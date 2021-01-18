Через мороз збільшилося споживання газу в Україні
За інформацією гендиректора Оператора ГТС України, сьогодні очікується збільшення добового споживання газу до 200 млн куб. метрів.
Про це керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Як повідомляє Сергій Макогон, у зв'язку з значним похолоданням добове споживання газу споживачами України збільшилося до 180 млн м3.
Сьогодні очікуємого збільшення до 200 млн м3, - написав гендиректор Оператора ГТС України.
Він додав, що система ГТС працює у штатному режимі.
У зв'язку з значним похолоданням добове споживання газу споживачами України збільшилося до 180 млн м3. Сьогодні очікуємого збільшення до 200 млн м3. Система ГТС працює у штатному режимі.Posted by Sergiy Makogon on Monday, January 18, 2021
Як повідомлялося раніше, Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривень за кубометр. Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.