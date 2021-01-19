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19 января 2021, 10:41 87

Снижение цены на газ для населения оказалось полуправдой - нардеп

19 января 2021, 10:41 87
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В городах ожидают на существенный рост тарифов на отопление
В городах ожидают на существенный рост тарифов на отопление
Фото: из открытых источников
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Снижение цены на газ для населения, которое утвердил Кабинет Министров, почувствуют не все потребители, а только владельцы частных домов и квартир с газовыми плитами.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает RegioNews.

По его словам, информация о снижении тарифов на газ для нужд населения до 6.99 грн оказалась полуправдой.

Нардеп утверждает, что цену 6.99 грн будут платить за кубометр газа только прямые потребители - владельцы частных домов и квартир с газовыми плитами.

Для компаний, оказывающих услуги отопления многоквартирных домов цена газа будет "рыночной", и намного выше. То есть, ждём существенного роста тарифов на отопление в городах", - отметил Дубинский.

Напомним, ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

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