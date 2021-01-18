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18 січня 2021, 19:36 113

У Херсоні вчетверте мітингували проти підвищення тарифів

18 січня 2021, 19:36 113
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Мешканці міста вже регулярно виходять на протести під стіни ОДА та міської ради
Мешканці міста вже регулярно виходять на протести під стіни ОДА та міської ради
Фото: Суспільне
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18 січня у Херсоні під будівлею облдержадміністрації відбулася четверта акція протесту проти підвищення тарифів.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Під стінами ОДА зібралося близько пів сотні мітингувальників, також були присутні представники руху "SaveФОП".

Акція проходила без скандувань, було лише кілька плакатів. На місці протесту працювала поліція діалогу. Порушень порядку зафіксовано не було.

Також повідомляється, що мітинг проти підвищення тарифів мав відбутися на Антонівському мосту, де мітингувальники планували перекрити дорогу, однак люди не зібралися.

Херсонці вчетверте за тиждень мітингували проти підвищення тарифів

Нагадаємо, 10 січня у Херсоні протестували проти підвищення тарифів на комунальні послуги біля будівлі Херсонської міської ради. Вдруге мітинг відбувся 11 січня біля "Херсонгазу”.

15 січня місцеві жителі втретє мітингували проти підвищення тарифів на комунальні послуги під будівлею Херсонської обласної державної адміністрації.

У Херсонській облраді розповіли, чому "тарифну сесію" скликають аж на 21 січня.

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