Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривень за кубометр

Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року

Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року

Уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривні за кубометр.

Як пише RegioNews, відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України 18 січня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, встановлена урядом ціна є нижчою на 1,5 грн за куб від тієї, яка була у 2018-2019 роках. "У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5-3 тисячі гривень. Або 75% від тодішньої мінімальної зарплати. Встановлена нами ціна (6,99 грн/куб) означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 грн меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати", - заявив він. Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Ціна за газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр враховує ПДВ та плату за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з ГТС. Нагадаємо, раніше нардеп пояснив, чому Кабмін вирішив знизити ціну на газ.

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