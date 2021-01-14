АМКУ застеріг держадміністрації від дій в інтересах якогось одного постачальника

АМКУ застеріг держадміністрації від дій в інтересах якогось одного постачальника

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Голова АМКУ Піщанська доручила регіональним відділенням комітету дослідити ринок поставок природного газу на предмет дотримання суб'єктами ринку і органами влади законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Антимонопольний комітет бачить ознаки домінування групи "Регіональна Газова Компанія" (РГК) на ринку природного газу.

Дії цієї групи, а саме у них ціни на газ найвищі серед усіх постачальників, ретельно вивчаються комітетом, - відзначили в профільному відомстві.

Голова АМКУ Ольга Піщанська доручила регіональним відділенням комітету провести поглиблене дослідження ринку поставок природного газу на предмет дотримання суб'єктами ринку природного газу та органами влади вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Раніше облгази групи РГК вже були оштрафовані комітетом за зловживання монопольним становищем - на 280 млн грн у грудні 2019 року (тоді ж вони були зобов'язані зробити перерахунок платіжок) і на 380 млн грн у минулому місяці.

Також Антимонопольний комітет офіційно застеріг обласні та Київську міську державні адміністрації утриматися від дій в інтересах якогось одного постачальника.

Мова йде про прийняття будь-яких актів, вказівок, укладення угод або будь-які інші дії, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції, - відзначили в АМКУ.

Як повідомлялося раніше, 28 грудня Шмигаль доручив Міненерго і АМКУ перевірити обґрунтованість цін на газ приватних газсбытов.

Уже 13 січня в Україні НКРЕКП почала перевіряти газопостачальників із найвищими тарифами.