Шмигаль доручив Міненерго та АМКУ перевірити обгрунтованість цін на газ приватних газзбутів
Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримали доручення уряду перевірити обґрунтованість цін на газ приватних газзбутів.
Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.
Є кілька доручень для т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка: разом з АМКУ перевірити обґрунтованість цін на газ. Необхідно провести аудит формування тарифів, а також зниження цих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку: тариф на транспортування газу, газові коефіцієнти, - зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр розповів, що наразі серед постачальників газу найнижчу ціну пропонує державний "Нафтогаз".
Це ціни, які нижчі, ніж були у попередні роки. Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу. Зробив це онлайн. Економія для мого домогосподарства становитиме близько 30%, - відзначив Шмигаль.
Він нагадав, що ринок газу для населення відкрився 1 серпня і закликав громадян обрати кращого постачальника газу і не переплачувати тим, хто намагається спекулятивно заробити.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" з нового року підняв ціну на природний газ для населення.