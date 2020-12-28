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28 грудня 2020, 19:26 8

Шмигаль доручив Міненерго та АМКУ перевірити обгрунтованість цін на газ приватних газзбутів

28 грудня 2020, 19:26 8
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Таке доручення прем’єр дав під час засідання уряду
Таке доручення прем’єр дав під час засідання уряду
Фото з відкритих джерел
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Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримали доручення уряду перевірити обґрунтованість цін на газ приватних газзбутів.

Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Є кілька доручень для т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка: разом з АМКУ перевірити обґрунтованість цін на газ. Необхідно провести аудит формування тарифів, а також зниження цих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку: тариф на транспортування газу, газові коефіцієнти, - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр розповів, що наразі серед постачальників газу найнижчу ціну пропонує державний "Нафтогаз".

Це ціни, які нижчі, ніж були у попередні роки. Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу. Зробив це онлайн. Економія для мого домогосподарства становитиме близько 30%, - відзначив Шмигаль.

Він нагадав, що ринок газу для населення відкрився 1 серпня і закликав громадян обрати кращого постачальника газу і не переплачувати тим, хто намагається спекулятивно заробити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" з нового року підняв ціну на природний газ для населення.

Кабмін Нафтогаз Деніс Шмигаль АМКУ Минэкоэнерго
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