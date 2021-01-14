"Нафтогаз" хоче продавати газ населенню по 6,99 грн за кубометр

Для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться

Для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться

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Газопостачальна компанія (ДК) "Нафтогаз України" готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн і 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

Також ДК "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії" (ПОН), готова прийняти всіх побутових споживачів, яких постачальник не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною, йдеться в повідомленні.

"Ми готові "взяти на ПОН" всіх, хто опиниться без постачальника газу в разі неготовності газзбутової компанії забезпечити визначену урядом ціну в 6,99 грн за куб. м", - заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, раніше в уряді заявили, що українці менше платитимуть за газ вже з лютого.