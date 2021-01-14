Антимонопольный комитет видит признаки доминирования группы "Региональная Газовая Компания" (РГК) на рынке природного газа
Председатель АМКУ Пищанская поручила региональным отделениям комитета исследовать рынок поставок природного газа на предмет соблюдения субъектами рынка и органами власти законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
Антимонопольный комитет видит признаки доминирования группы "Региональная Газовая Компания" (РГК) на рынке природного газа.
Действия этой группы, а именно у них цены на газ самые высокие среди всех поставщиков, тщательно изучаются комитетом, - отметили в профильном ведомстве.
Председатель АМКУ Ольга Пищанская поручила региональным отделениям комитета провести углубленное исследование рынка поставок природного газа на предмет соблюдения субъектами рынка природного газа и органами власти требований законодательства о защите экономической конкуренции.
Ранее облгазы группы РГК уже были оштрафованы комитетом за злоупотребление монопольным положением - на 280 млн грн в декабре 2019 года (тогда же они были обязаны сделать перерасчет платежек) и на 380 млн грн в прошлом месяце.
Также Антимонопольный комитет официально предостерег областные и Киевскую городскую государственные администрации воздержаться от действий в интересах какого-то одного поставщика.
Речь идет о принятии каких-либо актов, даче указаний, заключении соглашений или любых других действия, которые могут привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции, - отметили в АМКУ.
Как сообщалось ранее, 28 декабря Шмыгаль поручил Минэнерго и АМКУ проверить обоснованность цен на газ частных газсбытов.
Уже 13 января в Украине НКРЕКП начала проверять газопоставщиков с самыми высокими тарифами.