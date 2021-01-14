АМКУ предостерег госадминистрации от действий в интересах какого-то одного поставщика

АМКУ предостерег госадминистрации от действий в интересах какого-то одного поставщика

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Председатель АМКУ Пищанская поручила региональным отделениям комитета исследовать рынок поставок природного газа на предмет соблюдения субъектами рынка и органами власти законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Антимонопольный комитет видит признаки доминирования группы "Региональная Газовая Компания" (РГК) на рынке природного газа.

Действия этой группы, а именно у них цены на газ самые высокие среди всех поставщиков, тщательно изучаются комитетом, - отметили в профильном ведомстве.

Председатель АМКУ Ольга Пищанская поручила региональным отделениям комитета провести углубленное исследование рынка поставок природного газа на предмет соблюдения субъектами рынка природного газа и органами власти требований законодательства о защите экономической конкуренции.

Ранее облгазы группы РГК уже были оштрафованы комитетом за злоупотребление монопольным положением - на 280 млн грн в декабре 2019 года (тогда же они были обязаны сделать перерасчет платежек) и на 380 млн грн в прошлом месяце.

Также Антимонопольный комитет официально предостерег областные и Киевскую городскую государственные администрации воздержаться от действий в интересах какого-то одного поставщика.

Речь идет о принятии каких-либо актов, даче указаний, заключении соглашений или любых других действия, которые могут привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции, - отметили в АМКУ.

Как сообщалось ранее, 28 декабря Шмыгаль поручил Минэнерго и АМКУ проверить обоснованность цен на газ частных газсбытов.

Уже 13 января в Украине НКРЕКП начала проверять газопоставщиков с самыми высокими тарифами.