В Ужгороді люди протестують проти підвищення тарифів на газ

За словами мітингувальників, ціни занадто високі і оплатити їх неможливо

За словами мітингувальників, ціни занадто високі і оплатити їх неможливо

Скріншот з відео

У четвер, 14 січня, в Ужгороді, слідом за іншими містами України розпочався мітинг проти підвищення тарифів на газ для населення. На акції протесту біля Закарпатської ОДА зібралося вже більше сотні людей, вони мають намір поговорити з головою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "112 Україна".

Місцеві жителі, які вийшли на мітинг, вимагають знизити ціни на газ і його транспортування, вони мають намір продовжувати акції протесту до тих пір, поки їх вимоги не будуть виконані. На цю мить, за словами мітингувальників, ціни занадто високі і оплатити їх неможливо.

Крім учасників акції протесту, біля будівлі ОДА перебуває велика кількість співробітників правоохоронних органів, які стежать за мирним плином протесту. Заступник голови вийшов до учасників мітингу, люди вимагають прямо сьогодні зібрати позачергове засідання сесії і написати звернення до президента та ВР зі своїми вимогами. Рішення поки не ухвалено.

Нагадаємо, сьогодні під Івано-Франківськом люди знову перекрили дорогу через підвищення тарифів на газ.