В Україні почали перевіряти газопостачальників із найвищими тарифами

Акцент зроблять на операторів у невеликих населених пунктах

Акцент зроблять на операторів у невеликих населених пунктах

Фото: із відкритих джерел

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) почала проведення перевірок усіх газопостачальних компаній із найвищими тарифами.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

НКРЕКП починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу. Ми хочемо вийти на системне та збалансоване рішення", - розповів Шмигаль.

За його словами, особливо проблемною є ситуація в населених пунктах, де діють малі оператори газорозподільних механізмів.

Глава уряду додав, що питання обслуговування малими операторами газорозподільних мереж невеликих населених пунктів має бути вирішене найближчим часом.

Нагадаємо, в уряді озвучили нові тарифи, які можуть встановити на газ. Прем'єр також наказав Вітренку й іншим урядовцям розв'язати питання з підвищенням цін на газ.