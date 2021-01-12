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12 січня 2021, 20:25 11

Рада не підтримає Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи – нардеп

12 січня 2021, 20:25 11
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"Слуга народу" Устенко каже, що "міністр енергетики має випробувальний термін"
"Слуга народу" Устенко каже, що "міністр енергетики має випробувальний термін"
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада України не підтримає призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи.

Про це народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив в ефірі телеканалу Zik, передає RegioNews.

Олексій Устенко розповів, що на сьогоднішній нараді фракції "Слуга народу" з прем’єр-мінстром були поставлені "жорсткі умови, що проблема повинна вирішитися в найближчі терміни, бо в іншому випадку буде піднята".

Міністр енергетики має випробувальний термін. Ви пам'ятаєте, що Рада не підтримала його. Напевно Президент або Прем'єр-міністр будуть подавати ще раз його кандидатуру на міністра енергетики, пана Вітренка. Якщо він впорається з цією кризою і зможе не просто знизити тарифи, а повернути назад і продовжити саме політику зниження тарифів, тоді він зможе мати шанс на те, що його призначать, він стане чинним міністром енергетики. А інакше, зрозуміло, ніяких шансів у нього не буде, - зазначив Устенко.

Як повідомлялося, вчора Вітренко вже анонсував план зниження тарифів, коли Зеленський наказав уряду терміново розібратися з цінами на газ.

Нагадаємо, раніше нардепи провалили голосування за призначення Вітренка першим віце-прем'єром, а перед тим профільний комітет не рекомендував ВР призначати Вітренка міністром.

Але все одно уряд призначив Юрія Вітренка т.в.о Міністра енергетики. Ці обов'язки на нього покладено після призначення першим заступником міністра.

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