Найближчим часом ціни на газ в Україні будуть знижені - Шмигаль

Представники Міністерства енергети та "Нафтогазу" представили два плани вирішення питання тарифів

Представники Міністерства енергети та "Нафтогазу" представили два плани вирішення питання тарифів

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів України найближчим часом ухвалить рішення про зниження ціни на газ для населення.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Він розповів, що відбулася зустріч народних депутатів від "Слуги народу" із в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком і головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

На зустрічі обговорювали ситуацію з тарифами на газ для населення.

Представники Міненерго і "Нафтогазу" представили два плани, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей... Це дозволить якомога швидше прийняти ряд управлінських рішень, які будуть сприяти встановленню справедливих цін на газ", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, тарифи на газ в Україні у січні поб'ють історичний рекорд. Максимальна ціна, яка очікується в січні - 14 гривень за куб.

Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримали доручення уряду перевірити обґрунтованість цін на газ приватних газзбутів.