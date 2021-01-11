Напрацьовано два підходи для суттєвого зниження тарифів на газ для населення, - Шмигаль

Механізми розроблені під час наради з посадовцями на виконання доручення президента

Механізми розроблені під час наради з посадовцями на виконання доручення президента

Фото з відкритих джерел

На виконання доручення Президента України, під час наради з керівництвом Міненерго, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу Президента було напрацьовано два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Глава уряду повідомив, що Міністерство енергетики запропонувало перший підхід — формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах "мінус" транспортування газу до України". Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.

Другий підхід, який пропонує державна компанія "Нафтогаз", — це посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить "Нафтогаз". Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців, - повідомив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що за результати наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу.

Глава уряду нагадав і про підтримку урядом найбільш незахищених верств населення.

Сьогодні в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань, наприклад за листопад 2020 року, становив 1,6 тисячі гривень. Це майже на 250 грн більше, ніж у 2019 році. В окремих регіонах середній розмір субсидії за рік зріс на 300-500 грн щомісячно, - написав Шмигаль.

Він запевнив, що ця справедлива державна політика буде продовжуватися разом із підвищенням зарплат та програмою щодо відновлення економіки.

Як відомо, в регіонах люди масово виходять на протести проти підвищення цін.

Раніше повідомлялося, що "Слуги народу" дискутують щодо проблеми з тарифами: нардеп Качура готує позов до суду.

Також оприлюднити найближчими днями антикризовий план через підвищення тарифів пообіцяв від імені фракції "Слуга народу" Арахамія.