Рада не поддержит Витренко на пост министра энергетики, если он не снизит тарифы – нардеп

"Слуга народа" Устенко говорит, что "министр энергетики имеет испытательный срок"

"Слуга народа" Устенко говорит, что "министр энергетики имеет испытательный срок"

Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины не поддержит назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, если он не снизит тарифы.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил в эфире телеканала Zik, передает RegioNews.

Алексей Устенко рассказал, что на сегодняшнем совещании фракции "Слуга народа" с премьер-минстром были поставлены "жесткие условия, что проблема должна решиться в ближайшие сроки, ибо в противном случае будет поднята".

Министр энергетики имеет испытательный срок. Вы помните, что Рада не поддержала его. Наверное Президент или Премьер-министр будут подавать еще раз его кандидатуру на министра энергетики, господина Витренко. Если он справится с этим кризисом и сможет не просто снизить тарифы, а повернуть назад и продолжить именно политику снижения тарифов, тогда он сможет иметь шанс на то, что его назначат, он станет действующим министром энергетики. А иначе, понятно, никаких шансов у него не будет, - отметил Устенко.

Как сообщалось, вчера Витренко уже анонсировал план снижения тарифов, когда Зеленский приказал правительству срочно разобраться с ценами на газ.

Напомним, ранее нардепы провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером, а перед тем профильный комитет не рекомендовал ВР назначать Витренко министром.

Но все равно правительство назначило Юрия Витренко в.и. о. Министра энергетики. Эти обязанности на него возложены после назначения первым заместителем министра.