Уряд пропонує зробити "Нафтогаз" єдиним постачальником газу, - Качура

Це обговорювалося сьогодні на зустрічі нардепів від "Слуги народу” із прем’єром, в. о. міністра енергетики та головою НАК "Нафтогаз”

Це обговорювалося сьогодні на зустрічі нардепів від "Слуги народу” із прем’єром, в. о. міністра енергетики та головою НАК "Нафтогаз”

Фото з відкритих джерел

З двох планів виходу з «тарифної кризи», які розглядає уряд, один – це коли “Нафтогаз” стає єдиним постачальником газу для населення.

Про це народний депутат Олександ Качура розповів у коментарі УНН, передає RegioNews. Сьогодні на зустрічі народних депутатів від фракції "Слуга народу” із прем’єром Денисом Шмигалем, в. о. міністра енергетики Юрієм Вітренком та головою НАК "Нафтогаз” Андрієм Коболєвим було представлено два плани виходу з "тарифної кризи”. Перший - "Нафтогаз” стає єдиним постачальником газу для населення, другий — встановлення максимальної маржинальності. Ми надали уряду ще два дні, щоб вони прокомунікували між НКРЕКП, "Нафтогазом”, Вітренком, Шмигалем та головою профільного комітету ВР Герусом, якого раніше чомусь не запрошували на цю зустріч. Зараз о шостій годині (18:00 — ред.) буде ще професійна нарада проходити, - сказав нардеп. За його словами, перша нарада — це більш про те, що турбує. Нам запропонували два варіанти виходу з ситуації — Вітренка та Коболєва. Так, Коболєв запропонував, щоб "Нафтогаз” надавав населенню всі послуги, замість облгазів. І це буде дешевше, але це сумнівна, на мій та експертний погляд, ідея. І є другий варіант, який запропонував Вітренко — "кабмінівський”. Тут основною ідеєю є встановлення максимальної маржинальності і державне регулювання. За словами очільника Міненерго, конкуренція — це добре, але конкуренція є там, де є нормальне регулювання. Чекаємо невідкладного розв'язання питання. Моя особиста ціль - це припинення підвищення тарифів, - зазначив Качура. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що найближчим часом ціни на газ в Україні будуть знижені, оскільки представники Міністерства енергети та "Нафтогазу" представили два плани вирішення питання тарифів.

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