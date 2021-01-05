Зеленський задекларував 4,5 мільйона гривень доходу
Це роялті, яке перерахували йому дві компанії 30 грудня
Це роялті, яке перерахували йому дві компанії 30 грудня
Президент Володимир Зеленський задекларував понад 4,5 мільйона гривень роялті від діяльності компаній «Квартал 95» і «Кіностолиця».
Про це свідчать дані в електронній декларації Володимира Зеленського, передає RegioNews.
Обидві компанії перерахували кошти 30 грудня. Від "Кварталу" президент отримав 4,354 млн винагороди, від "Кіностолиці" – ще 235 тисяч.
Раніше повідомлялося, що 24 грудня відповідальність за брехню в декларації відновили: президент підписав закон, а 1 січня в Україні стартувала щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року.
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