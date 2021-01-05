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05 січня 2021, 16:54 633

Зеленський задекларував 4,5 мільйона гривень доходу

05 січня 2021, 16:54 633
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Це роялті, яке перерахували йому дві компанії 30 грудня
Це роялті, яке перерахували йому дві компанії 30 грудня
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Президент Володимир Зеленський задекларував понад 4,5 мільйона гривень роялті від діяльності компаній «Квартал 95» і «Кіностолиця».

Про це свідчать дані в електронній декларації Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Обидві компанії перерахували кошти 30 грудня. Від "Кварталу" президент отримав 4,354 млн винагороди, від "Кіностолиці" – ще 235 тисяч.

Раніше повідомлялося, що 24 грудня відповідальність за брехню в декларації відновили: президент підписав закон, а 1 січня в Україні стартувала щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року.

Володимир Зеленський президент декларацїї Авторські права
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