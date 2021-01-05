Зеленский задекларировал 4,5 миллиона гривен дохода
Это роялти, которое перечислили ему две компании 30 декабря
Это роялти, которое перечислили ему две компании 30 декабря
Президент Владимир Зеленский задекларировал более 4,5 миллиона гривен роялти от деятельности компаний «Квартал 95» и «Киностолица».
Об этом свидетельствуют данные в электронной декларации Владимира Зеленского, передаёт RegioNews.
Обе компании перечислили средства 30 декабря. От "Квартала" президент получил 4,354 млн вознаграждения, от "Киностолицы" – еще 235 тысяч.
Ранее сообщалось, что 24 декабря ответственность за ложь в декларациях восстановили: президент подписал закон, а 1 января в Украине стартовала ежегодная кампания декларирования, которая продлится до 31 марта 2021 года.
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