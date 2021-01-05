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05 января 2021, 16:54 628

Зеленский задекларировал 4,5 миллиона гривен дохода

05 января 2021, 16:54 628
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Это роялти, которое перечислили ему две компании 30 декабря
Это роялти, которое перечислили ему две компании 30 декабря
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Президент Владимир Зеленский задекларировал более 4,5 миллиона гривен роялти от деятельности компаний «Квартал 95» и «Киностолица».

Об этом свидетельствуют данные в электронной декларации Владимира Зеленского, передаёт RegioNews.

Обе компании перечислили средства 30 декабря. От "Квартала" президент получил 4,354 млн вознаграждения, от "Киностолицы" – еще 235 тысяч.

Ранее сообщалось, что 24 декабря ответственность за ложь в декларациях восстановили: президент подписал закон, а 1 января в Украине стартовала ежегодная кампания декларирования, которая продлится до 31 марта 2021 года.

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