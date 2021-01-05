Заради ролика Зеленського була використана дитяча праця з порушенням закону, - Борислав Береза

Нардеп минулого скликання знає про правила та оплату зйомок на прикладі свого сина

Нардеп минулого скликання знає про правила та оплату зйомок на прикладі свого сина

Фото - скріншот з відео новорічного привітання президента

Береза стверджує, що під час зйомок новорічного ролика президента було порушене чинне законодавство, оскільки діти працювали після 22 години і їм дуже мало заплатили.

Про це Борислав Береза написав на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Він підкреслює, що чинним законодавством України заборонено залучати до нічних робіт неповнолітніх, якщо вечірня зміна хоча б частково припадає на час після 22.00.

У мене молодший син знімається в рекламі і в кіно. Іноді процес зйомок затягується. Так от, незважаючи на те, що зняти щось не встигли, та о 21-00 всім кажуть спасибі і закінчують зйомки. Тому що інакше можна порушити закон. І всі цього бояться. Всі, крім Зеленського та Офісу президента. Їм закон не писаний, - міркує Береза.

Також він стверджує, що юним учасникам зйомок новорічного привітання президента дуже мало заплатили.

500 гривень за більш ніж 8 годин роботи? Жадібні жлоби! Масовці платять більше за менший час на зйомках. А ці вирішили заощадити і заодно порушити закон, який забороняє використовувати працю неповнолітніх після 22-00. І це показує ставлення цієї зграї до людей.

У меня сегодня был день вне соцсетей. Случайно так получилось. Но сейчас зашёл и глянуть новости. Мдя... Выпал на 8... Posted by Borislav Bereza on Monday, January 4, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією ЗМІ, за зйомки новорічного звернення Зеленського дітям заплатили по 500 гривень і могли незаконно знімати їх у нічний час, а відео можливого новорічного звернення президента Зеленського "злили" в мережу за дві години до Нового року.