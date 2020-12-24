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24 грудня 2020, 09:06 7

Відповідальність за брехню у деклараціях відновили: президент підписав закон

24 грудня 2020, 09:06 7
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Документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли через рішення КСУ
Документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли через рішення КСУ
Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" № 1074-ІХ.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного суду України. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та закону України "Про запобігання корупції", - йдеться в повідомленні.

Додається, що підписаний документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку з рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суди зупинили розгляд майже 1200 справ після рішення КСУ.

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