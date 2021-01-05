Зеленський очолює президентський рейтинг з показником 26,2%

Йому й довіряють серед національних політиків найбільше - 41%, водночас не довіряють - 54%.

Йому й довіряють серед національних політиків найбільше - 41%, водночас не довіряють - 54%.

Фото з відкритих джерел

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє RegioNews.

Рейтинг довіри серед національних політиків очолює Президент Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють – 54%.

Також повідомляється, що 29% опитаних довіряють Д.Разумкову, 37% – не довіряють (29% – його не знають). Ю.Бойку довіряють – 27%, не довіряють – 55%, ще 12% його не знають. Ю.Тимошенко довіряють – 26%, не довіряють – 69%. П.Порошенку – 23% і 73% відповідно, Прем’єр-міністру Д.Шмигалю довіряють 14%, більше чверті не знають його і більше половини – йому не довіряють.

Президентський рейтинг також очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Ю.Бойка проголосували б 16,6%, П.Порошенка – 13,3%, Ю.Тимошенко – 10,5%, І.Смешка – 6,4%, В.Гройсмана – 6,1%, О.Ляшка – 4,7%, С.Притулу – 4,1%, О.Тягнибока – 2,6%, В.Кличка – 2,3%, - повідомляють у соціологічній групі "Рейтинг".

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рейтинг президентської партії "Слуга народу" впав до 22%, а понад 20% громадян України негативно оцінили новорічне привітання президента Зеленського.