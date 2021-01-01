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01 січня 2021, 16:11 92

В Україні сьогодні стартувала щорічна кампанія декларування

01 січня 2021, 16:11 92
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Кампанія триватиме до 31 березня 2021 року
Кампанія триватиме до 31 березня 2021 року
Фото з відкритих джерел
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З 1 січня в Україні розпочинається щорічна кампанія подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це пише RegioNews із посиланням на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.

Кампанія триватиме до 31 березня 2021 року.

В повідомленні сказано, що НАЗК працює над подальшим спрощенням декларування у 2021 році та готує нові довідкові матеріали, які стануть у пригоді під час заповнення декларацій.

Нагадаємо, 30 грудня в Україні повернули відповідальність за брехню у деклараціях, закон набув чинності.

Україна гроші НАЗК декларацїї реєстр
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