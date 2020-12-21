"Укроборонпром" розділять на окремі підприємства і згодом ліквідують

Гендиректор "Укроборонпрому" підписав наказ про корпоратизацію

Гендиректор "Укроборонпрому" підписав наказ про корпоратизацію

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Сьогодні я хочу підписати історичний для нашого Концерну наказ про початок його корпоратизації — перетворення на холдинги. Ці ефективні системи відкриють можливість для залучення фінансів, нових технологій та впровадження прозорої ефективної системи корпоративного управління, якого дуже чекають прості робітники на заводах, топ-менеджент і, звичайно, оборонно-промисловий комплекс в цілому, — заявив Юрій Гусєв.

У рамках корпоратизації "Укроборонпром" буде розділено на різні бізнес-одиниці. 65 найбільш перспективних підприємств увійдуть до новоствореного оборонного холдингу. Нові бізнес-одиниці будуть розділені відповідно за галузями роботи: авіаремонтний, бронетехніки, радарних систем, морських систем, високоточного озброєння, боєприпасів і спецхімії.

Зазначається, що процес створення холдингу та нових бізнес-одиниць має бути завершений у 2021 році. Тоді ж планується, що Рада ухвалить необхідний для цього законопроєкт. Керуватимуть новими підприємствами наглядові ради, а сам "Укроборонпром" буде ліквідований.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гусєв попередив, що "Укроборонпром" припинить існування вже у наступному році, Кабмін віддасть на приватизацію 17 підприємств "Укроборонпрому", а НАБУ оголосило підозру сину Гладковського через корупцію в "Укроборонпромі".