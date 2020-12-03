12:04  03 грудня
У Михайла Добкіна підтвердили коронавірус
11:20  03 грудня
У Житомирі мер Сухомлин склав присягу
08:12  03 грудня
ООС: поблизу Водяного бойовики тричі порушили перемир'я
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2020, 13:26 11

"Укроборонпром" припинить існування вже у наступному році - Гусєв

03 грудня 2020, 13:26 11
Читайте также на русском языке
Натомість створять холдингові компанії з Наглядовою радою, а частину майна продадуть
Натомість створять холдингові компанії з Наглядовою радою, а частину майна продадуть
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Державний концерн "Укроборонпром" припинить існування у 2021 році, замість концерну буде створено холдинг "Оборонні системи України".

Про це під час брифінгу заявив новий директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, передає RegioNews.

Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків", – заявив він.

В новий холдинг увійдуть компанії, які будуть займатися авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними й морськими системами. Також планують створити холдинг, який буде займатися авіабудуванням, аерокосмічними компонентами та космічними системами.

Гусєва підкреслив, що це поки попередня концепція, яка ще потребує обговорення і затвердження.

Раніше повідомлялось, що 3 грудня Юрій Гусєв був призначений гендиректором "Укроборонпрому".

Нагадаємо, 1 грудня ЗМІ заявляли, що голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв може очолити "Укроборонпром”.

реформа бюджет майно Укроборонпром Рада Юрій Гусєв
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Полтавську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »