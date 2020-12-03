"Укроборонпром" припинить існування вже у наступному році - Гусєв

Натомість створять холдингові компанії з Наглядовою радою, а частину майна продадуть

Натомість створять холдингові компанії з Наглядовою радою, а частину майна продадуть

Фото: з відкритих джерел

Державний концерн "Укроборонпром" припинить існування у 2021 році, замість концерну буде створено холдинг "Оборонні системи України".

Про це під час брифінгу заявив новий директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, передає RegioNews.

Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків", – заявив він.

В новий холдинг увійдуть компанії, які будуть займатися авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними й морськими системами. Також планують створити холдинг, який буде займатися авіабудуванням, аерокосмічними компонентами та космічними системами.

Гусєва підкреслив, що це поки попередня концепція, яка ще потребує обговорення і затвердження.

Раніше повідомлялось, що 3 грудня Юрій Гусєв був призначений гендиректором "Укроборонпрому".

Нагадаємо, 1 грудня ЗМІ заявляли, що голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв може очолити "Укроборонпром”.