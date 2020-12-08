"Укроборонпром" закупить 90 тис. порцій напоїв для своїх співробітників

Концерн оголосив тендер на послуги з приготування кави та чаю в автоматах на 373 тис. грн

Концерн оголосив тендер на послуги з приготування кави та чаю в автоматах на 373 тис. грн

Фото з відкритих джерел

Державний концерн "Укроборонпром" оголосив тендер на вендингові послуги з приготування кави та чаю в автоматах протягом наступного року з очікуваною вартістю 373,3 тис. гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані в системі публічних закупівель ProZorro.

Відповідно до тендерної документації, послуги повинні надаватися протягом 2021 року.

Планується закупівля послуг з приготування кави та чаю в 2 автоматах, які розташуються на 3-му і 5-му поверхах офісу концерну. Орієнтовна кількість співробітників, які користуватимуться послугами вендингового обладнання - 250 осіб; загальна орієнтовна кількість порцій напоїв - 90 тис.

Зокрема, орієнтовна кількість порцій еспресо становить 11 тис., порцій "мокачино" - 2,5 тис., "латте" - 5 тис., "кави з молоком" - 9,5 тис.

Також "Укроборонпром" розраховує на 3,5 тис. порцій чаю, 6,5 тис. порцій "капучіно", 29 тис. порцій "ірландського капучіно", 14 тис. порцій "американо" і 9 тис. порцій напою "шоколад".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" припинить існування вже в наступному році - Гусєв.