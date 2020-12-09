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09 грудня 2020, 18:38 2

Кабмін віддасть на приватизацію 17 підприємств "Укроборонпрому"

09 грудня 2020, 18:38 2
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Йдеться про об'єкти, які не ведуть економічної діяльності
Йдеться про об'єкти, які не ведуть економічної діяльності
Фото з відкритих джерел
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Кабмін анонсував передачу в управління Фонду держмайна 17 підприємств "Укроборонпрому", які не ведуть економічної діяльності.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду 9 грудня, пише RegioNews.

"Пропонується ухвалити проєкт розпорядження, яким передбачається передача 17 об'єктів власності "Укроборонпрому" до сфери управління Фонду державного майна з метою їх подальшої прозорої приватизації", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ФДМУ на прикладі об'єктів "Укрспирту" уже продемонстрував, що успішна, прозора та справедлива приватизація можлива.

"А для нашого оборонного відомства – це можливість зосередитися на розвитку профільних підприємств, які дійсно мають для української армії та економіки важливе значення і працюють для держави", - наголосив прем’єр.

Нагадаємо, днями новий директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв заявив, що Державний концерн "Укроборонпром" припинить існування у 2021 році, замість концерну буде створено холдинг "Оборонні системи України".

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