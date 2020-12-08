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08 грудня 2020, 22:04 7

Володимир Горбулін обраний головою наглядової ради "Укроборонпрому"

08 грудня 2020, 22:04 7
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Про це повідомив гендиректор концерну Гусєв
Про це повідомив гендиректор концерну Гусєв
Фото з Facebook-сторінки Юрій Гусєва
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на русском языке

81-річний Володимир Горбулін буде головою наглядової ради «Укроборонпрому».

Про це повідомив Юрій Гусєв, гендиректор концерну, у своєму Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні відбулось засідання Наглядової Ради Державний концерн "Укроборонпром". Розглядались питання обрання голови...

Posted by Юрій Гусєв on Tuesday, December 8, 2020

Академік Володимир Горбулін обраний головою наглядової ради "Укроборонпрому".

Головою наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт, – написав Гусєв.

Володимир Павлович Горбулін — український політик, учений, державний діяч. Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997). Радник Президента України (з 1999), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2014—2018). 9 жовтня 2020 року переобраний першим віце-президентом НАН України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент підписав указ про оновлення складу наглядової ради концерну.

політика Укроборонпром НАНУ Юрій Гусєв Наглядова рада
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