"Укроборонпром" разделят на отдельные предприятия и впоследствии ликвидируют

Гендиректор "Укроборонпрома" подписал приказ о корпоратизации

Гендиректор "Укроборонпрома" подписал приказ о корпоратизации

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Сегодня я хочу подписать исторический для нашего Концерна приказ о начале его корпоратизации — превращение в холдинги. Эти эффективные системы откроют возможность для привлечения финансов, новых технологий и внедрения прозрачной и эффективной системы корпоративного управления, которого очень ждут простые рабочие на заводах, топ-менеджент и, конечно, оборонно-промышленный комплекс в целом, — заявил Юрий Гусев.

В рамках корпоратизации "Укроборонпром" будет разделен на разные бизнес-единицы. 65 наиболее перспективных предприятий войдут в новосозданный оборонный холдинг. Новые бизнес-единицы будут разделены в соответствии с отраслями работы: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Отмечается, что процесс создания холдинга и новых бизнес-единиц должен быть завершен в 2021 году. Тогда же планируется, что Рада примет необходимый для этого законопроект. Руководить новыми предприятиями будут наблюдательные советы, а сам "Укроборонпром" будет ликвидирован.

Напомним, ранее сообщалось, что Гусев предупредил, что "Укроборонпром" прекратит существование уже в следующем году, Кабмин отдаст на приватизацию 17 предприятий "Укроборонпрома", а НАБУ объявило подозрение сыну Гладковского из-за коррупции в "Укроборонпроме".