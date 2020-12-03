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03 грудня 2020, 18:46 8

В СБУ назвали причину обшуків в "Укроборонпромі"

03 грудня 2020, 18:46 8
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СБУ встановила, що представники українського спецекспортера завдали Україні близько 100 млн доларів збитків
СБУ встановила, що представники українського спецекспортера завдали Україні близько 100 млн доларів збитків
Фото: СБУ
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Служба безпеки України назвала причину обшуків у приміщеннях "Укрспецекспорту", "Укроборонпрому" і в одній з іноземних структур. Спецслужба проводить розслідування у справі про державну зраду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Правоохоронці прийшли, щоб задокументувати факти можливої причетності посадових осіб до діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

СБУ встановила, що представники українського спецекспортера завдали Україні близько 100 млн доларів збитків.

"Протиправна діяльність представників вітчизняного спецекспортера пов'язана зі штучним залученням посередницької іноземної структури, що призвело до можливої втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азіатського регіону, гальмування діючих контрактів "Укрспецекспорту", а також створення перешкод для укладення нових зовнішньоекономічних контрактів", - розповіли в СБУ.

В який саме іноземній структурі проводились обшуки, в українській спецслужбі не уточнюють.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, співробітники Служби безпеки України провели обшуки в приміщеннях концерну "Укроборонпром" та компанії концерну "Укрспецекспорт".

Україна СБУ розслідування слідство Укроборонпром
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