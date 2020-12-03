В СБУ назвали причину обшуків в "Укроборонпромі"

СБУ встановила, що представники українського спецекспортера завдали Україні близько 100 млн доларів збитків

СБУ встановила, що представники українського спецекспортера завдали Україні близько 100 млн доларів збитків

Фото: СБУ

Служба безпеки України назвала причину обшуків у приміщеннях "Укрспецекспорту", "Укроборонпрому" і в одній з іноземних структур. Спецслужба проводить розслідування у справі про державну зраду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Правоохоронці прийшли, щоб задокументувати факти можливої причетності посадових осіб до діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

СБУ встановила, що представники українського спецекспортера завдали Україні близько 100 млн доларів збитків.

"Протиправна діяльність представників вітчизняного спецекспортера пов'язана зі штучним залученням посередницької іноземної структури, що призвело до можливої втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азіатського регіону, гальмування діючих контрактів "Укрспецекспорту", а також створення перешкод для укладення нових зовнішньоекономічних контрактів", - розповіли в СБУ.

В який саме іноземній структурі проводились обшуки, в українській спецслужбі не уточнюють.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, співробітники Служби безпеки України провели обшуки в приміщеннях концерну "Укроборонпром" та компанії концерну "Укрспецекспорт".