Кого українці хотіли б бачити у Раді: нове опитування

У лідерах - політсила "Слуга народу"

У лідерах - політсила "Слуга народу"

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Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то до парламенту пройшли б чотири партії: "Слуга народу" – 25,9%, "Опозиційна платформа - За життя" – 22,0%, "Європейська Солідарність" – 14,2% і "ВО "Батьківщина" – 9,5%.

Відповідні результати опитування Центру "Соціальний моніторинг" презентувала голова правління центру Ольга Балакірєва на пресконференції 6 жовтня, інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Згідно з результатами опитування, за "Слугу народу" проголосували б 25,9% опитаних, за "Опозиційну платформу - За життя" - 22%, за "Європейську Солідарність" - 14,2%, за "Батьківщину" - 9,5%.

За партію "Сила і честь" свої голоси б віддали 4,3% респондентів, а за Радикальну партію Олега Ляшка - 4,1% респондентів.

Опитування показало, що партію "Голос" підтримали би лише 1,6% респондентів.

Опитування було проведено 20-29 вересня методом особистого інтерв'ю. Загалом було опитано 3014 респондентів. Похибка вибірки становить не більше 1,9%.

Нагадаємо, раніше опитування показало, що більшість українців не довіряють президенту Зеленському.