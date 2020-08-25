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25 серпня 2020, 15:54 1

У "Слузі народу" обіцяють повернути "Пакунок малюка"

25 серпня 2020, 15:54 1
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У Раді пояснили, чому не варто монетизувати "Пакунок малюка"
У Раді пояснили, чому не варто монетизувати "Пакунок малюка"
Фото: Слуга народу / Facebook
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Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що підтримує програму "Пакунок малюка" і разом з 71 народним депутатом подала відповідний законопроєкт №3006а.

Про це народний депутат повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"Бути чи не бути пакунку малюка? На це питання 72 народні депутати (включно зі мною) відповіли у законопроекті №3006а.

Спойлер: як і більшість українських батьків, ми підтримуємо програму "Пакунок малюка". Вважаємо, що монетизувати її не варто і ось чому:

  • Пакунок малюка — це інструмент стимулювання відповідального батьківства та підтримки вразливих сімей (особливо у часи, коли багато українців переживають фінансові труднощі).
  • Зггідно з даними опитування ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей з дітьми. Майже половині (49%) одержувачів "пакунка" вдалося істотно заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя.
  • За два роки кількість предметів в пакунку зросла в 2,5 раза. Якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді.
  • Hа монетизацію "пакунка" ви не зможете придбати таку ж кількість товарів аналогічної якості. Знову ж таки аналітика ЮНІСЕФ підтверджує: вартість товарів із пакунка малюка обійдеться батькам дорожче на 50-200% (в середньому це близько 7000 грн)", — написала Кравчук.

Заступник голови фракції "Слуга Народу" пообіцяла якнайшвидше розглянути законопроєкт №3006а для того, щоб українські родини були забезпечені пакунками малюка.

Як відомо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.

Слуга народа Верховна Рада законопроєкт парламент уряд
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