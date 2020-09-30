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30 вересня 2020, 11:46 2

Рада повернула українцям "Пакунок малюка" в натуральному вигляді

30 вересня 2020, 11:46 2
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У документі також уточнили перелік отримувачів допомоги "пакунок малюка" у разі відсутності батьків
У документі також уточнили перелік отримувачів допомоги "пакунок малюка" у разі відсутності батьків
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада відмовилася від монетизації "Пакунку малюка" і залишила його в натуральному вигляді. Проте з літа 2021 року батьки зможуть отримати гроші замість допомоги в натуральному вигляді.

Про це передає RegioNews.

Відповідний законопроект №3006а у другому читанні підтримали 264 нардепи.

Закон визначає, що вартість одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка", відповідно до бюджетного фінансування, становить не менш як 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі, та не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини.

У документі уточнили перелік отримувачів допомоги "Пакунок малюка" в разі відсутності батьків. Ними мають бути усиновлювачі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Закон надав можливість отримувачам допомоги за їх бажанням з 1 липня 2021 року отримувати виплату грошової компенсації замість "пакунку". При цьому Кабінету міністрів доручили опрацювати відповідний порядок.

Як відомо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.

Згодом у "Слузі народу" пообіцяли повернути "Пакунок малюка".

Кабмін Україна гроші Верховна Рада парламент
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