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06 октября 2020, 18:26 4

Закон о возвращении выдачи "пакета малыша" передали на подпись Зеленскому

06 октября 2020, 18:26 4
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30 сентября за него проголосовали депутаты
30 сентября за него проголосовали депутаты
Фото: flickr
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о возвращении единовременного пособия "пакет малыша" при рождении ребенка.

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

Так, в карточке проекта закона №3006а указано, что 6 октября закон с подписью спикера парламента был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон определяет, что единовременное пособие в виде "пакета малыша" семьи смогут получить в течение 30 дней после рождения ребенка.

В него будет входить набор товаров первой необходимости. "Пакет малыша" будет предоставляться бесплатно.

Выдача пакетов восстановится после того, как закон вступит в силу, для этого его опубликуют в парламентской газете "Голос Украины".

Напомним, 29 июля правительство приняло решения, согласно которому в Украине вместо "Пакетов малыша" будут выдавать деньги.

Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "Пакет малыша". 30 сентября Рада вернула украинцам "Пакет малыша" в натуральном виде.

Владимир Зеленский Верховная Рада президент законопроект Пакет малыша
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