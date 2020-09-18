Світовий банк відклав надання Україні кредиту на 350 млн доларів
Україна досі не отримала перший транш на 350 млн доларів, який був схвалений ще в кінці червня.
Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає RegioNews.
Ми їх очікуємо. Ми 1 вересня провели найбільшу виплату 2 млрд доларів і зробили це самостійно без фінансової підтримки від міжнародних партнерів, на яку розраховували. Ми готові до різних сценаріїв, але розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів", - сказав міністр.
Він сподівається, що Україна отримає перший транш із загального кредиту в 700 млн доларів ще до кінця року, однак наша держава спочатку сподівалася залучити більший кредит від Світового банку.
У першу чергу ми говорили про 1 млрд доларів через DPL, але в зв'язку з суттєвим навантаженням на бюджет Світового банку через велику кількість запитів від всіх країн-членів, ця сума була зменшена до 700 млн доларів і окремий проект соціальної підтримки, який ми зараз финалізуємо", - розповів міністр.
Нагадаємо, раніше Комітет Ради обрав новий склад комісії з відбору САП, також за неї проголосували депутати.
Перенд цим євродепутати застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".
У партії "Європейська солідарність" заявили, що рішення Ради щодо формування конкурсної комісії САП поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом.
На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, безвізу з ЄС нічого не загрожує.