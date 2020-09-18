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18 сентября 2020, 18:58 12

Всемирный банк отложил предоставление Украине кредита на 350 млн долларов

18 сентября 2020, 18:58 12
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Минфин надеется получить средства до конца этого года
Фото: Facebook
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Украина до сих пор не получила первый транш на 350 млн долларов, который был одобрен еще в конце июня.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews.

Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели крупнейшую выплату 2 млрд долларов и сделали это самостоятельно без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к разным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - сказал министр.

Он надеется, что Украина получит первый транш из общего кредита в 700 млн долларов еще до конца года, однако наше государство сначала надеялось привлечь больший кредит от Всемирного банка.

В первую очередь мы говорили об 1 млрд долларов из DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за большого количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была уменьшена до 700 млн долларов и отдельный проект социальной поддержки, который мы сейчас финализируем", - рассказал министр.

Напомним, ранее Комитет Рады избрал новый состав комиссии по отбору САП, также за нее проголосовали депутаты.

Перенд этим евродепутаты предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недобросовестными".

В партии "Европейская солидарность" заявили, что решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, безвизу с ЕС ничего не угрожает.

Украина помощь кредит Минфин Мировой банк
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