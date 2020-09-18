Місцеві вибори в Україні контролюватимуть майже 136 тисяч правоохоронців

Залучатимуться всі сили та авіаційні підрозділи МВС

Залучатимуться всі сили та авіаційні підрозділи МВС

Публічний порядок та безпеку під час місцевих виборів забезпечуватимуть майже 136 тисяч правоохоронців.

Про це на нараді заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

"Я бачу два основних напрямки роботи під час забезпечення правопорядку виборчого процесу. Це превентивна робота та підготовка особового складу. Основний тягар ляже на Національну поліцію. Головне завдання поліцейських – виявлення адміністративних та кримінальних правопорушень і доведення їх до суду. Загалом до несення служби з забезпечення правопорядку під час виборів буде залучено майже 136 тис. правоохоронців", - сказав Яровий.

За його словами, залучатимуться всі сили та авіаційні підрозділи МВС.

"Для передислокування особового складу, вирішення невідкладних завдань та при змінах обстановки залучатиметься авіація. Вся система авіаційної безпеки МВС чергуватиме в посиленому режимі", - додав Яровий.

Перший заступник міністра окремо наголосив, що весь особовий склад, який залучатиметься до забезпечення порядку під час виборів буде забезпечений засобами індивідуального захисту: "Наш особовий склад виконуватиме завдання в умовах пандемії, тож ми маємо повністю убезпечити кожного правоохоронця засобами захисту та гідними умовами праці".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронців будуть вчити реагувати на порушення під час виборів.