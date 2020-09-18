Поліція взялася перевіряти, чи законно хасиди перебувають в Умані
Прикордонники спільно з міграційною службою та Національною поліцією перевіряють іноземців в Умані.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
Зазначається, що особливу увагу приділено їх можливим зловживанням під час перетину державного кордону на в’їзд в Україну.
"Державна прикордонна служба не виключає, що окремі іноземці могли підробити документи, які підтверджують мету їхнього приїзду в Україну, зокрема щодо лікування, різноманітних запрошень, а також не дотримання правил транзитного проїзду нашою країною, який міг тривати не більше 48 годин", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що правоохоронці вже викрили певну кількість осіб, які не дотрималися умов в’їзду і знехтували законодавством України.
"Цих осіб буде відправлено за межі України з забороною в’їзду щонайменше на 3 роки", - зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали сімох хасидів, які хотіли нелегально потрапити в Україну