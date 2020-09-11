Фонд гарантування почав виплати вкладникам банку "Аркада"

Максимальна сума повернення одному вкладнику - 200 тисяч гривень

Максимальна сума повернення одному вкладнику - 200 тисяч гривень

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Фонд гарантування фізичних вкладів з 11 вересня 2020 року розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам банку "Аркада" за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 25 серпня 2020 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Фонду.

Відшкодування коштів вкладникам здійснюються через відділення банків-агентів Фонду, які підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу", - йдеться у повідомленні.

Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово "відмова").

Відшкодування будуть здійснюватись у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією.

27 серпня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою продажу банку "Аркада”.

4 вересня суд відправив під арешт президента банку "Аркада”.