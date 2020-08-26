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26 серпня 2020, 11:22 5

В НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада"

26 серпня 2020, 11:22 5
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Виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією
Виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією
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Національний банк України визнав банк "Аркада" неплатоспроможним через зменшення капіталу до однієї третини від нормативу. Проблеми банку не пов’язані з пандемією коронавірусу та зменшенням ділової активності.

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Кирило Шевченко, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Як зазначив Шевченко, НБУ був зобов’язаний це зробити згідно з законом про банки.

"Причина виведення банку з ринку це зменшення нормативу капіталу до менш ніж до однієї третини від мінімально встановленого рівня. В банк введена сьогодні вранці тимчасова адміністрація", - сказав він.

Голова НБУ наголосив, що ці заходи жодним чином не пов’язані з пандемією, зменшенням бізнес-активності.

"Проблеми банку виникли через втрату активу. Це будівлі та земельна ділянка, яка знаходиться на вулиці Ольгінська. Минулого року банк "Аркада" передав цю будівлю в заставу спорідненій особі, а нещодавно кредитор стягнув цю нерухомість через несвоєчасне обслуговування боргу. У результаті втрати такого великого активу капітал банку став від'ємний і НБУ був зобов’язаний визнати його неплатоспроможним", - сказав Шевченко.

Як відомо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

банки НБУ голова Нацбанк Аркада
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