Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка "Аркада"

Максимальная сумма возврата одному вкладчику - 200 тысяч гривен

Максимальная сумма возврата одному вкладчику - 200 тысяч гривен

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Фонд гарантирования физических вкладов с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам банка "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Возмещение средств вкладчикам осуществляются через отделения банков-агентов Фонда, которые подключены к Автоматизированной системы выплат Фонда.

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любое из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность", - говорится в сообщении.

Физические лица - резиденты дополнительно представляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта или в паспорта не внесены данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов/внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов в электронном бесконтактном носителе или на паспорте проставлено слово "отказ").

Возмещения будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры выведения банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке.

Напомним, правления Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Впоследствии в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведения банка с рынка не связанные с пандемией.

27 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью продажи банка "Аркада”.

4 сентября суд отправил под арест президента банка "Аркада”.