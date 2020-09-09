Стягнення $350 млн з "Приватбанку" на користь Суркісів призупинили: рішення ВСУ

Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника

Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника

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Верховний Суд постановив призупинити виконання ухвали про стягнення $350 млн з державного "Приватбанку" на користь сім'ї Суркісів, винесеного Печерським судом Києва.

Про це повідомляється на сайті суду, передає RegioNews.

"Колегія суддів задовольнила клопотання АТ КБ "Приватбанк" та зупинила виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, залишеного без змін постановою Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року, до закінчення касаційного провадження у справі", - йдеться в повідомленні.

Задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що постановою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 по справі № 757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ "Приватбанк" грошових коштів у сумі 347 млн доларів США.

"Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника до ухвалення рішення судом касаційної інстанції щодо цієї справи, а також ймовірність труднощів повернення виконання судового рішення у разі скасування Верховним Судом", - уточнили в пресслужбі.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Також повідомлялось, що Мін'юст подасть скаргу на суддю Вовка.