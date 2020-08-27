Фонд гарантування вкладів вирішив продати банк "Аркада"

Було названо способи виведення банку з ринку

Було названо способи виведення банку з ринку

Фото: flickr

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою продажу банку “Аркада”.

Про це повідомляє пресслужба Фонду, передає RegioNews.

Відомо, що Фонд планує вивести неплатоспроможний банк з ринку та пропонує низку способів, як це зробити. Серед варіантів:

ліквідація банку з відчуженням всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії та подальшою ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Відкритий конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених Національним банком України до переліку осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу”, - повідомили у Фонді.

Нагадаємо, банкрутство банку "Аркада": СБУ розслідує розкрадання 9 мільярдів.

Правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією.