Фонд гарантування вкладів вирішив продати банк "Аркада"
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою продажу банку “Аркада”.
Про це повідомляє пресслужба Фонду, передає RegioNews.
Відомо, що Фонд планує вивести неплатоспроможний банк з ринку та пропонує низку способів, як це зробити. Серед варіантів:
- ліквідація банку з відчуженням всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;
- відчуження всіх або частини активів і зобов'язань на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії та подальшою ліквідацією;
- створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань;
- продаж неплатоспроможного банку інвестору.
Відкритий конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених Національним банком України до переліку осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу”, - повідомили у Фонді.
Нагадаємо, банкрутство банку "Аркада": СБУ розслідує розкрадання 9 мільярдів.
Правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.
Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією.