Суд відправив під арешт президента банку "Аркада”

Він може внести 21 мільйон гривень застави

Він може внести 21 мільйон гривень застави

Фото: Facebook

Суд обрав для президента банку "Аркада" Костянтина Паливоди запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає RegioNews.

Відомо, що строк арешту становить 60 днів.

За клопотанням прокуратури міста Києва суд застосував до президента АТ АКБ "Аркада” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн гривень”, - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного взяли під варту у залі суду, раніше йому оголосили підозру у привласненні коштів із фондів фінансування будівництва житлових комплексів у сумі 50 млн грн.

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією.

27 серпня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою продажу банку "Аркада”.