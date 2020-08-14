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14 серпня 2020, 15:43 6

Олег Уруський розповів, у яких містах будуть відділи його міністерства

14 серпня 2020, 15:43 6
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Плануються відділення у Дніпрі, Львові, Харкові та Миколаєві
Плануються відділення у Дніпрі, Львові, Харкові та Миколаєві
Фото з відкритих джерел
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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України буде мати чотири територіальних відділу у містах зі значною концентрацією підприємств.

Про це сказав глава міністерства Олег Уруський, під час робочої поїздки до Харкова, повідомляє Regionews з посиланням наУкринформ.

Ми у структурі нашого міністерства передбачаємо створення чотирьох територіальних відділень, зокрема, ми планували, щоб вони збігалися з територіальними відділеннями Академії наук, так воно і буде, напевно, і в містах, де сконцентровано промислові підприємства. Такі відділення будуть в Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Львові", - сказав Уруський.

Міністр зазначив, що територіальні відділи будуть мати постійний контакт з підприємствами і допоможуть їм оперативно вирішувати проблемні питання, що виникають в процесі роботи.

Нагадаємо, 16липня Рада призначила Олега Уруского віце-прем'єром з ОПК.

22 липня Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Львів стратегія Харьків прем'єр Миколаїв Дніпро оборона промисловість Уруський Олег
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