Олег Уруський розповів, у яких містах будуть відділи його міністерства
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України буде мати чотири територіальних відділу у містах зі значною концентрацією підприємств.
Про це сказав глава міністерства Олег Уруський, під час робочої поїздки до Харкова, повідомляє Regionews з посиланням наУкринформ.
Ми у структурі нашого міністерства передбачаємо створення чотирьох територіальних відділень, зокрема, ми планували, щоб вони збігалися з територіальними відділеннями Академії наук, так воно і буде, напевно, і в містах, де сконцентровано промислові підприємства. Такі відділення будуть в Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Львові", - сказав Уруський.
Міністр зазначив, що територіальні відділи будуть мати постійний контакт з підприємствами і допоможуть їм оперативно вирішувати проблемні питання, що виникають в процесі роботи.
Нагадаємо, 16липня Рада призначила Олега Уруского віце-прем'єром з ОПК.
22 липня Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.