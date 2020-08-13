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13 серпня 2020, 17:48 1

Шмигаль зробив остаточну заяву щодо концесії Харківського авіапідприємства

13 серпня 2020, 17:48 1
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Вже скоро буде створена робоча група з розвитку авіапідприємства
Вже скоро буде створена робоча група з розвитку авіапідприємства
Фото: minregion.gov.ua
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Уряд України не розглядає ймовірність передачі в концесію Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє RegioNews, посилаючись на "Укрінформ".

"Концесія підприємства не розглядається... Ми про це взагалі не говоримо. Тому що йдеться про розвиток державних підприємств та ефективному їх управлінні. Щодо списання боргів – це також буде предметом обговорення робочої групи, відповідні законопроекти підготовлені, але уряд поки вони не надходили", – сказав він.

Також Шмигаль додав, що незабаром буде створена робоча група, яка розробить план розвитку Харківського підприємства.

"Критично важливо ухвалити рішення про розстрочення або реструктуризацію цього боргу, це дозволить затвердити план санації підприємства та його розблокувати роботу", – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України схвалив концесію Херсонського морського порту.

прем'єр концесия уряд Кабмін авіація
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