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13 серпня 2020, 19:05 2

СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств

13 серпня 2020, 19:05 2
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У Дніпрі Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом майже півмільярда гривень щомісяця.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними слідства, організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.

На замовлення "клієнтів", у тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти у готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Також фігуранти надавали "послуги" із легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом. Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном.

За кожну нелегальну фінансову операцію організатори схеми одержували відсоток, який залежав від суми оборудки.

Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки у гривневому еквіваленті.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України викрила низку вітчизняних компаній експрес-доставки на багатомільйонному ухиленні від сплати митних зборів та платежів.

СБУ гроші кримінальна справа Дніпро банда конвертцентр
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