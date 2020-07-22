Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Нове відомство дозволить забезпечити стабільний розвиток стратегічних галузей промисловості

Нове відомство дозволить забезпечити стабільний розвиток стратегічних галузей промисловості

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Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення нового відомства - Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні, передає RegioNews.

Необхідно створити нове міністерство. Це питання давно назріло. І важливо сьогодні розставити правильні пріоритети. Це повинні бути нові підходи до розвитку просторості промисловості. Сьогодні офіційно ми дамо старт створення міністерства", - зазначив глава уряду.

За його словами, робота в цьому напрямку не обмежиться одним новоствореним міністерством.

Як зазначив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, метою прийняття відповідного акту "є створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування державної промислової політики в стратегічних галузях".

Нагадаємо, 10 липня на сайті парламенту з'явилася постанова про призначення Олега Уруского віце-прем'єром - міністром з ОПК. Документ направили на розгляд комітету.

14 липня Уряд повторно вніс у Раду постанову про призначення віце-прем'єра з питань промислової політики.