Олег Уруский рассказал, в каких городах будут отделы его министерства
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет иметь четыре территориальных отдела в городах со значительной концентрацией предприятий.
Об этом сказал глава министерства Олег Уруский, во время рабочей поездки в Харьков, сообщает Regionews со ссылкой наУкринформ.
Мы в структуре нашего министерства предусматриваем создание четырех территориальных отделений, в частности, мы планировали, чтобы они совпадали с территориальными отделениями Академии наук, так оно и будет, наверное, и в городах, где сконцентрировано промышленные предприятия. Такие отделения будут в Харькове, Днепре, Николаеве и Львове", - сказал Уруский.
Министр отметил, что территориальные отделы будут иметь постоянный контакт с предприятиями и помогут им оперативно решать проблемные вопросы, возникающие в процессе работы.
Напомним, 16 июля Рада назначила Олега Уруского вице-премьером по ОПК.
22 июля Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.