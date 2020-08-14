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14 августа 2020, 15:43 6

Олег Уруский рассказал, в каких городах будут отделы его министерства

14 августа 2020, 15:43 6
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Планируются отделения в Днепре, Львове, Харькове и Николаеве
Планируются отделения в Днепре, Львове, Харькове и Николаеве
Фото из открытых источников
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Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет иметь четыре территориальных отдела в городах со значительной концентрацией предприятий.

Об этом сказал глава министерства Олег Уруский, во время рабочей поездки в ​​Харьков, сообщает Regionews со ссылкой наУкринформ.

Мы в структуре нашего министерства предусматриваем создание четырех территориальных отделений, в частности, мы планировали, чтобы они совпадали с территориальными отделениями Академии наук, так оно и будет, наверное, и в городах, где сконцентрировано промышленные предприятия. Такие отделения будут в Харькове, Днепре, Николаеве и Львове", - сказал Уруский.

Министр отметил, что территориальные отделы будут иметь постоянный контакт с предприятиями и помогут им оперативно решать проблемные вопросы, возникающие в процессе работы.

Напомним, 16 июля Рада назначила Олега Уруского вице-премьером по ОПК.

22 июля Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Львов стратегия Харьков премьер Николаев Днепр оборона промышленность Уруский Олег
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